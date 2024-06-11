Во вторник, 11 июня, тернопольская Нива на своём официальном сайте огласила о назначении нового главного тренера. Им стал Евгений Калиниченко, который ранее входил в тренерский штаб Колоса и Зари. Напомним, что буквально вчера Нива огласила о расставании с предыдущим наставником Александром Стахивым.

Нива Т объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером – он спас команду от вылета во Вторую лигу

Также тернопольский клуб подписал контракт с новым спортивным директором. Им стал Сергей Задорожный. Последней работой Задорожного была должность главного тренера Руха U-19. Бывший защитник сборной Украины продержался в Винниках всего 3 месяца или 10 матчей. Рух не смог дойти до плей-офф Юношеской лиги УЕФА, разгромно уступив Митьюлланду в финале пути победителей (0:4; 1:0).