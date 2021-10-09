Андрей Купцов стал новым наставником тернопольской Нивы, сообщает официальный сайт клуба.

Кривбасс объявил о трансфере хорватского легионера

50-летний специалист возглавлял Кривбасс после ухода Геннадия Приходько и до прихода Александра Бабича. Ранее он также работал в Интере из Баку, Александрии и Карпатах.

Напомним, Нива осталась без главного тренера 29 сентября, когда клуб покинул Игорь Климовский. К последним двух матчей (с Металлистом (1:2) и Оболонью (0:1) коллектив готовил спортивный директор клуба Сергей Задорожный. После 12-ти туров Тернополя занимают в турнирной таблице Первой лиги восьмую строчку, имея в своем активе 15 очков.

Первая лига: Агробизнес потерял победу в битве аутсайдеров, Альянс прервал 7-матчевую серию и не обошел Кривбасс