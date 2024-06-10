Тернопольская Нива на своем сайте объявила об отставке главного тренера Александра Стахива. Клуб и тренерский штаб решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

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Напомним, 42-летний специалист впервые вошел в тренерский штаб Нивы в 2018 году – был сначала ассистентом, а затем исполняющим обязанности главного тренера. Впоследствии работал в ФК Самбор, юношеских командах Кристалла и Краматорска. Летом 2023-го вернулся в Ниву и в декабре этого же года заменил на посту рулевого Василия Малика.

К слову, Стахиву удалось удержать команду в Первой лиге – тернополяне финишировали третьими в Группе выбывания.

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