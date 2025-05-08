Нива и Диназ (1:1) не определили сильнейшего в седьмом раунде ПФЛ. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

ПФЛ, группа выбывания, 7-й тур

Диназ – Нива – 1:1

Голы: Кириченко, 66 – Демиденко, 9 (аг)

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За выживание в Первой лиге идет ожесточенная борьба. В очередном туре Диназ принимал Ниву. Тернопольский клуб вышел вперед благодаря автоголу на 9 минуте. Впрочем, удержать победу не удалось. После перерыва Диназ отыгрался благодаря Кириченко. Даниил обыграл двух соперников и классно пробил. В итоге ничья 1:1.

Благодаря набранному очку Нива поднялась на вторую позицию в турнирной таблице группы выбывания с 28 очками. Диназ находится на восьмой строчке с 15 очками.

Стоит заметить, что команда из Вышгорода семь матчей подряд не может победить (5 поражений и две ничьи).

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