Соперники провели довольно равный первый тайм, но забить удалось только Ливерпулю. На 42-й минуте Салах замкнул передачу Хендерсона с левого фланга. Нуньес должен был удваивать преимущество "красных", если бы не опозорился ударом в стойку пустых ворот.

Ливерпуль разгромил Аякс и лишил его шансов на плей-офф Лиги чемпионов, Наполи разбил Рейнджерс

Исключительно победа нужна была Аяксу, но амстердамцы тотально провалили старт второй половины. За 7 минут Нуньес таки забил свой мяч, а точку поставил молодой Эллиот – 3:0. Ливерпуль составит компанию Наполи в плей-офф ЛЧ, а Аяксу еще придется отбиваться от Рейнджерс, чтобы сохранить путевку хотя бы в ЛЕ.