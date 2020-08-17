Нинкович заявил, что до сих пор фанатеет от Шевченко

"В мое время было очень много легионеров. А сейчас вижу, что очень много молодых украинских игроков. Думаю, это хорошо не только для Динамо, но и для сборной Украины.

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Смотрел матч сборной Украины против Сербии. Было несколько молодых игроков из Динамо. Шева очень здорово все делает, у него очень хорошие помощники. Он с Анчелотти очень много лет работал, с Моуринью. Он был очень умным игроком, конечно, он будет очень хорошим тренером.

Когда он был в Динамо, всегда подсказывал игрокам, что нужно делать как на поле, так и в раздевалке. Я смотрел на Шеву, был в шоке. Это игрок, который выиграл все что можно. Он выиграл Золотой мяч. После этого всего он все еще хотел забивать, даже на тренировке. До сих пор слежу за ним", – сказал Нинкович в программе Профутбол.

Напомним, сербский полузащитник принадлежал Динамо с 2004 по 2012 год и успел завоевать с киевлянами два чемпионства и трижды победил в Кубке Украины. В 2015 году перебрался в Австралию, подписав контракт с Сиднеем.

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