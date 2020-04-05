Нинкович: В Украине чемпионат могут выиграть только Динамо и Шахтер, в Австралии гораздо интереснее

Бывший хавбек Динамо Милош Нинкович сравнил украинское первенство и чемпионат Австралии, где он выступает за Сидней.

"Здесь конкуренция большая. У нас много команд, которые могут выиграть чемпионат. В Украине же это только Динамо и Шахтер, а в Сербии – Црвена Звезда и Партизан. Здесь же 4-5 команд, которые всерьез претендуют на первое место, поэтому чемпионат намного интереснее.

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А вот качество футбола уступает европейскому, но с каждым годом, с каждым сезоном оно улучшается. Футболисты очень хорошо подготовлены физически, против них непросто играть. Наверное, после периода карантина многое изменится не только в футболе, но и в других сферах жизни. Всему миру будет непросто вернуться в привычную колею и обычный график после этого вируса", – рассказал Нинкович в интервью официальному сайту Динамо.

Отметим, что опытный серб выступает за Сидней с 2015 года и уже успел добыть два титула чемпиона Австралии.

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