Нинкович признался, почему отказался переходить из Динамо в Олимпиакос

Экс-хавбек Динамо Милош Нинкович рассказал о возможных трансферах из киевского клуба.

"Знаю, что после чемпионата мира 2010 года было предложение из Испании от Вильярреала. Мне сказали об этом агенты. Однако, самым серьезным вариантом был греческий Олимпиакос, который сделал конкретный запрос.

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У меня оставался год по контракту, и я понимал, что нужно уходить. Но Динамо захотело продлить со мной соглашение и я просто не смог отказать", – сказал Нинкович в интервью YouTube-каналу SportArenaTV.

Напомним, Милош выступал за Динамо с 2004 по 2012 годы и успел завоевать с киевлянами два чемпионства и три Кубка Украины.

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