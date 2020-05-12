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Нинкович: Динамо должно было выиграть тот Кубок УЕФА – матч с Шахтером стал одним из самых трагических

16:08 63 Читати українською
Нинкович: Динамо должно было выиграть тот Кубок УЕФА – матч с Шахтером стал одним из самых трагических
Милош Нинкович / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник Динамо Милош Нинкович считает, что киевлянам было под силу завоевать евротрофей в сезоне 2008/09.

"При Семине в Динамо все начало получаться. У нас были очень хорошие результаты: мы выиграли и лигу, и Суперкубок, дошли до полуфинала Кубка УЕФА. Уверен, если бы мы прошли Шахтер, то тоже бы завоевали этот трофей.

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Динамо должно было выиграть тот Кубок УЕФА – матч с Шахтером стал одним из самых трагических в моей карьере. Очень тяжело было после этого, долго не мог прийти в себя. Не знаю, с кем там Шахтер играл в финале (с Вердером – прим.), но в первом полуфинале мы с "горняками" сыграли 1:1, а на выезде уступили 1:2. Илсиньо забил в конце встречи. В том году мы выигрывали все, но уступили в этом самом важном для меня матче", – сказал Нинкович в интервью YouTube-каналу SportArenaTV.

Напомним, Милош выступал за Динамо с 2004 по 2012 годы и успел завоевать с киевлянами два чемпионства и три Кубка Украины.

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