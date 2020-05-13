Нинкович – о зарплатах в Динамо: Это были золотые времена – я имел банковский счет в Швейцарии

Бывший полузащитник Динамо Милош Нинкович скучает по периоду выступлений в составе "бело-синих".

"В Динамо очень хорошо платили. Это были золотые времена. Не знаю, как сейчас, но тогда были шикарные премиальные. Я получал примерно миллион в год. Но я никогда не жил на широкую ногу.

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У меня был банковский счет в Швейцарии, я откладывал деньги. Жил в простой квартире, ездил на простой машине – у меня была старая "Ауди А8". У Петковича такая же была. Динамо предлагало "Мазду", но я хотел получше авто. Потом купил "Фольксваген Туарег", затем – "Мерседес".

Почему не купил спорткар, как Милевский? Я ездил с Милей на "Феррари" пару раз, но эти машины не для украинских дорог. У Гавранчича тоже была она. И "Бентли" был... Но это все не для киевских дорог", – сказал Нинкович в интервью YouTube-каналу SportArenaTV.

Напомним, Милош выступал за Динамо с 2004 по 2012 годы и успел завоевать с киевлянами два чемпионства и три Кубка Украины.

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