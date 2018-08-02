ФК Ним собирает деньги на Это'О, камерунец забавно отреагировал на инициативу

Французский Ним собирает средства на приобретение нападающего Коньяспора Самюэля Это'О.

Форвард турецкого Коньяспора Самюэль Это'О отреагировал на информацию, согласно которой французский Ним предложил своим фанатам собрать средства на его трансфер.

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"А я тоже могу принять участие?", – написал Это'О в Твиттере.

В прошлом сезоне Самюэль сыграл в 29 матчах за Коньяспор во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.

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