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ФК Ним собирает деньги на Это'О, камерунец забавно отреагировал на инициативу

11:05 143 Читати українською
ФК Ним собирает деньги на Это'О, камерунец забавно отреагировал на инициативу
Самюэль Это'О / Фото Global Look Press

Французский Ним собирает средства на приобретение нападающего Коньяспора Самюэля Это'О.

Форвард турецкого Коньяспора Самюэль Это'О отреагировал на информацию, согласно которой французский Ним предложил своим фанатам собрать средства на его трансфер.

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"А я тоже могу принять участие?", – написал Это'О в Твиттере.

В прошлом сезоне Самюэль сыграл в 29 матчах за Коньяспор во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.

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Теги
Трансферы футбольные курьёзы Коньяспор Коньяспор Ним Ним Самюэль Это'о Самюэль Это'о Франция
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