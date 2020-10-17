В рамках 7-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде разгромил Ним. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2020/21, 7-й тур

Ним – ПСЖ – 0:4

Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88

Удаление: Ландр, 12 (Ним)

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Нем на своем поле принимал одного из лидеров турнирной таблицы ПСЖ. Подопечные Бернара Блакерта уже на 12-й минуте подписали себе приговор, оставшись в меньшинстве – Ландр прямой ногой влетел в Рафинью. В середине тайма парижане сумели реализовать численное преимущество и Мбаппе открыл счет в матче.

Оборона гостей, однако, держалась до последнего – кураж поймал 29-летний голкипер Нима Баптист Рене. Флоренци удалось удвоить преимущество гостей лишь на 77-й минуте. В конце концов, под конец матча Ним не выдержал и пропустил еще дважды.

Как следствие, победа позволила команде Тухеля возглавить турнирную таблицу, сравнявшись по очкам с Ренном, Ним с 8-ю пунктами опустился на тринадцатую строчку.

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