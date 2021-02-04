"Разговаривал ли я с Каштру относительно своего возвращения в Шахтер? Нет! Похоже, в Шахтере у меня уже давно не было вариантов быть в первой команде.

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В Украине не особо рассматривал варианты продолжения карьеры. Все-таки уровень чемпионата снизился. В другой команде в УПЛ, кроме Шахтера, играть не особо хотелось. В приоритете была Европа, пока еще возраст позволяет поиграть за рубежом.

А относительно шансов вернуться к "сине-желтым"... Если буду хорошо играть, никуда от меня сборная Украины не денется. Может, заслужу вызов. Хотя сейчас важнее играть, показывать достойный уровень в клубе, а потом уже думать о сборной", – сказал Бутко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, 30-летний защитник перешел в турецкий клуб на правах аренды до конца сезона. Его контракт с Шахтером заканчивается летом.

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