"Очень быстро прошел осенний еврокубковый период. Можно сразу вспомнить первую игру в Норвегии. Соперник – качественная команда, у которой стоит задача одержать победу.

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Будем играть с мотивированной командой, но в то же время хотим получить удовольствие от игры – во время и после ее завершения. Мы концентрируемся, никто подарков делать точно не будет. Готовимся к серьезной команде. Конечно, игра все расставит на места, но то, что мы выложимся на максимум – это 100%.

Заря всегда играет на победу, но у нас кроме еврокубкового поединка впереди еще игра в чемпионате (против Динамо – прим.). Обе игры, безусловно, для нас важны как для престижа, так и для турнирной таблицы. Мы готовимся и хотим сыграть поединки по полной.

Насчет того, кто выйдет в основе... Посмотрим. У нас еще есть сегодня и завтра тренировки, потому что в такой период часто свой вклад вносят травмы, чего мы не хотим. К нам уже присоединился Дмитрий Хомченовский, вчера он тренировался со всеми, но будем следить за ним, как будет себя чувствовать. Максим Лунев еще восстанавливается. А так, кроме Никиты Шевченко, все в составе и боевой готовности. Лучшие будут играть", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, поединок 6-го тура группового этапа Лиги конференций состоится уже завтра, 9 декабря, в Запорожье. Начало встречи в 19:45.

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