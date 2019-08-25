"Никто ни рубля не дал, не вижу смысла играть в Кубке Украины", – президент Ингульца хотел снять команду с турнира

Финалист Кубка Украины 2018/19 Ингулец вполне мог не принять участие в текущем розыгрыше турнира. Об этом рассказал президент клуба Александр Поворознюк.

Напомним, в розыгрыше Кубка Украины 2018/19 Ингулец дошел до финала, в котором разгромно проиграл Шахтеру.

"Если бы нам не выпал Металлист 1925, я бы демонстративно снял команду с Кубка. Не вижу смысла там играть – мы дошли до финала, а никаких премиальных не получили. Никто ни рубля не дал, мы только тратим деньги.

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Дали медали за второе место, и то половина игроков не могут их на память оставить, потому что все пораспадалось. Никакого внимания этому никто не уделяет, поэтому я не вижу смысла делать что-то ради Кубка.

Хотел демонстративно сняться как финалист Кубка Украины и сказать: "Мы не будем играть, пишем заявление, не хотим". Но нам выпал Металлист – я не могу дать ему такую ​​возможность пройти дальше. Более того – Ингулец будет играть основным составом и докажет, что в первом туре наше поражение было случайностью", – рассказал Поворознюк в эфире Youtube-канала Ингульца.

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