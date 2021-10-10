Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко заверил, что успех в матче против финнов (2:1) не расслабил команду.

"Приятно получать индивидуальные награды, спасибо за это болельщикам. Но для меня самое главное то, что мы смогли победить и взять три очка. Теперь будем готовиться с хорошим настроением к следующему матчу.

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Никто не собирается останавливаться, поэтому работаем. Сейчас важна следующая игра, нужно побеждать. Приглашаем всех на стадион, нам очень нужна ваша поддержка", – заявил Ярмоленко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, следующий матч украинцы проведут 12 октября во Львове против Боснии, начало в 21:45.

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