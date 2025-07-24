"Никто не поймет Полесье, если они будут вылетать": Шаран дал прогноз на игру "волков" против Санта-Коломы
Известный украинский тренер Владимир Шаран поделился ожиданиями от поединка второго квалификационного раунда Лиги конференций между Полесьем и андоррской Санта-Коломой.
– Полесье во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с Санта-Коломой. Это проходной соперник для житомирян?
– Никто не поймет Полесье, если они будут вылетать от команд из Андорры – при всем к ним уважении. Санта-Колома год назад получила 6 или 8 голов.
Капитан Полесья остроумно пошутил насчет своей результативности перед матчем Лиги конференций: "Я просто не забиваю!"
– Но в этом году уже 3 команды из Андорры преодолели первый раунд квалификации.
– У них годовой бюджет 130 тысяч евро в год. Такую команду нужно проходить.
– Вылет Полесья на этой стадии можно считать провалом?
– В футболе всякое бывает, но трагедии делать точно не стоит.
– Прогноз на матч от Владимира Шарана?
– 3:0 в пользу Полесья, – сказал Шаран для Українського футболу.
Напомним, первый поединок второго квалифай-раунда Лиги конференций между Полесьем и Санта-Коломой состоится сегодня в словацком Прешове. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
Полесье – Санта-Колома: анонс матча квалификации Лиги конференций