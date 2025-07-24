Известный украинский тренер Владимир Шаран поделился ожиданиями от поединка второго квалификационного раунда Лиги конференций между Полесьем и андоррской Санта-Коломой.

– Полесье во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с Санта-Коломой. Это проходной соперник для житомирян?

– Никто не поймет Полесье, если они будут вылетать от команд из Андорры – при всем к ним уважении. Санта-Колома год назад получила 6 или 8 голов.

Капитан Полесья остроумно пошутил насчет своей результативности перед матчем Лиги конференций: "Я просто не забиваю!"

– Но в этом году уже 3 команды из Андорры преодолели первый раунд квалификации.

– У них годовой бюджет 130 тысяч евро в год. Такую команду нужно проходить.

– Вылет Полесья на этой стадии можно считать провалом?

– В футболе всякое бывает, но трагедии делать точно не стоит.

– Прогноз на матч от Владимира Шарана?

– 3:0 в пользу Полесья, – сказал Шаран для Українського футболу.

Напомним, первый поединок второго квалифай-раунда Лиги конференций между Полесьем и Санта-Коломой состоится сегодня в словацком Прешове. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

Полесье – Санта-Колома: анонс матча квалификации Лиги конференций