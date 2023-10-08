Главный тренер Реала Карло Анчелотти оценил выступление команды в матче против Осасуны (4:0) в девятом туре Ла Лиги.

"То, как Беллингем начал сезон, удивляет. Никто не ожидал такого уровня с точки зрения голов.

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Мы хорошо провели матч, контролировали его ход. Решающее значение имел первый гол, он позволил нам в большей степени контролировать игру. Во втором тайме, получив больше свободного пространства, мы решили исход матча.

Реал играет в хороший футбол. Всегда показывает хороший футбол, но вообще все зависит от того, что подразумевается под хорошим футболом. Сегодня мы были хороши и с мячом, и без него. Чуамени прекрасно действовал как центральный защитник - для него это новый опыт.

Мы заметно прибавили после матча с Атлетико (1:3). Критика нам помогла, так что спасибо за нее", – цитирует Карло Анчелотти Marca.

Напомним, что Реал занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 24 очками. Мадридцы опережают Жирону на два балла.

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