"Величайший в истории, лучший футболист в мире покинул нас. Мне очень жаль за его семью и за боль, которую они испытывают сейчас. Мне посчастливилось играть с ним, быть его другом, наслаждаться его футболом, делиться раздевалкой. Я чувствую большое горе. Величайший уходит.

Умер Диего Марадона

Когда никто не ждал его, появился Диего, потому что он мог представить то, что никто не мог увидеть. Я помню те голевые передачи, которые он отдавал и которые заставляли всех наслаждаться. Им восхищались товарищи по команде и соперники, потому что не было никого, кто играл бы как он. Диего мог контролировать что-либо круглой формы. Он наслаждался футболом, как никто другой", – приводит слова Шукера Marca.

Отметим, Диего Марадона умер от сердечного приступа в 60 лет. Недавно аргентинец перенес операцию по удалению тромба из мозга. После этого, Диего выписали из больницы, однако он находился под наблюдением медицинского персонала у себя дома.

Марадона известный по выступлениям за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи, где стал звездой мирового уровня, выиграв две серии А (1986/87, 1989/90). Диего победил на чемпионате мира-1986 со сборной Аргентины, которую впоследствии также возглавлял.

Рука Бога. Марадона, геніальний злодій і месія, у спекотному трилері Аргентина – Англія на ЧС-1986