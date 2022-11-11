"Муравьи по коже. Все это время там оставались мои родные. Я предлагал им уехать, но родители принципиально не хотели этого делать. Как мог, так им помогал. Хорошо, что можно было рассчитываться банковскими карточками, поэтому проблем с едой и водой не было. Были периоды, когда на неделю исчезала связь, я не знал, что у них там творится. Могло быть все что угодно, есть примеры Мариуполя, Бучи, Харькова – всех населенных пунктов, где были рашисты и совершали зверства. Надеялся на лучшее, что ничего этого не будет. Отец в каждой СМС говорил, что они верят в ВСУ.

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Родители принципиально не покупали российские SIM-карты. С ними еще была жена моего родного брата с двумя детьми, второго ребенка она родила в оккупации, в апреле. Брат – моряк, он был за границей, когда все началось. Он там остается, зарабатывает деньги, ходит в море. Хотя наша фамилия и имеет русские корни, а у моего отца много родственников в России, он полностью понимает, что происходило тогда, когда был СССР, что происходило позже и сейчас. Он против всего, что они пропагандируют. Даже не хотят этого слышать.

Украина живет и хочет развиваться. Да, у нас есть проблемы, но мы можем самостоятельно развиваться. Многие из нас общались на русском языке, но когда все началось, все переходят на украинский. Все понимают, что это нужно. Многие читали, что наши партизаны продолжали свою деятельность в Херсоне.

Когда сейчас вижу, что наши вошли в город… В Херсоне 300-350 тысяч населения, 200-250 тысяч из которых уехали. Но оставшийся процент все равно за Украину. Когда вошли ВСУ, все вышли с украинскими флагами и показали, что хотят жить в Украине. Когда были эти псевдореферендумы, никто не выходил, никто этого не хотел. Весь мир это видит, только в России думают, что все это так классно и хорошо. Всегда знал и верил, что добро побеждает зло. Все будет Украина", – сказал Караваев в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital .

Также игрок Динамо записал короткое видеообращение к фанатам клуба, которое опубликовала пресс-служба.