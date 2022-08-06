"Никто не хочет даже трогать номер 9": Тухель пожаловался на проклятие форвардов Челси
Главный тренер Челси Томас Тухель разочарован, что ему приходится начинать сезон без топового центрального нападающего.
"Он проклят, все вокруг мне это говорят. Не думайте, что мы оставляем номер 9 свободным из-за каких-то маркетинговых планов. Любой мог его забрать этим летом, но большого спроса на №9 не было.
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Игроки иногда хотят поменять номера, но этот никто не хочет даже трогать. Все, кто в клубе дольше меня, рассказывают: "Знаешь, у одного парня была девятка, и он никак не мог забить, потом у другого, и он тоже не мог". Теперь у нас никто не хочет прикасаться к футболке с номером 9. Давайте посмотрим, сможем ли мы кого-нибудь пригласить до конца окна. Возможно, кто-нибудь захочет бороться с этим проклятием. Я тоже суеверен, поэтому могу понять, почему игроки избегают этой футболки", – цитирует Тухеля Goal.
За последние годы девятку Челси носили статусные бомбардиры (Торрес, Фалькао, Мората, Игуаин, Лукаку), однако никто из них не смог по полной раскрыться в Лондоне.
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