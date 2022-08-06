"Он проклят, все вокруг мне это говорят. Не думайте, что мы оставляем номер 9 свободным из-за каких-то маркетинговых планов. Любой мог его забрать этим летом, но большого спроса на №9 не было.

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Игроки иногда хотят поменять номера, но этот никто не хочет даже трогать. Все, кто в клубе дольше меня, рассказывают: "Знаешь, у одного парня была девятка, и он никак не мог забить, потом у другого, и он тоже не мог". Теперь у нас никто не хочет прикасаться к футболке с номером 9. Давайте посмотрим, сможем ли мы кого-нибудь пригласить до конца окна. Возможно, кто-нибудь захочет бороться с этим проклятием. Я тоже суеверен, поэтому могу понять, почему игроки избегают этой футболки", – цитирует Тухеля Goal.

За последние годы девятку Челси носили статусные бомбардиры (Торрес, Фалькао, Мората, Игуаин, Лукаку), однако никто из них не смог по полной раскрыться в Лондоне.

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