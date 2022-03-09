"Это сложная ситуация для всех нас, это ужасно. Семьи игроков уехали, дети, супруги, родители приехали в Румынию с помощью всех, особенно – Луческу. К нам пришел и мэр города Ясс. Мы все надеемся, что ситуация разрешится, потому что большие проблемы не здесь, а в Украине.

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Напряжение было все время, но мы никогда не думали, что будет война. Если бы мы знали, остались бы в Турции, но кто мог знать? Никто не думал, что в 21 веке может быть такое варварское нападение. У них было свое политическое напряжение, тогда россияне начали бомбить украинские военные базы.

Но как прекратить бомбардировку людей? Харьков, Чернигов – разрушенные города. Это гуманитарная и экологическая катастрофа! Атомные электростанции в опасности, россияне используют оружие против мирного населения Украины

Почему остались в Молдове? Мы проехали через Молдову и прибыли в Ясс. Когда семьям игроков удалось уехать, они выбрали тот же маршрут, въехали в Румынию из-за таможни Скулены. Была идея поехать в Бухарест, но дорога была слишком длинной.

Когда женщины и дети приехали в Яссы, я не мог предложить им еще 400 километров в Бухарест. Здесь в мотеле хорошо, еще и хозяин дал нам существенную скидку, потому что никто не знает, сколько будет продолжаться эта война", – отметил Карас в комментарии GSP.

Ранее сообщалось, что Луческу вместе со своим тренерским штабом отправился в Румынию после начала войны россиян в Украине.

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