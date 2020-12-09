"Шансы "горняков" продолжить борьбу или вылететь примерно одинаковы. Перед началом турнира было много людей, которые отводили Шахтеру последнее место в своей группе, но были и те, кто давал "горнякам" шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. А сейчас именно такая ситуация. Да, в матче с Интером будет очень сложно, так как миланцы находятся в хорошем состоянии. Впрочем, думаю, никто не будет против того, чтобы Шахтер продолжил выступление в Лиге Европы, поэтому в Италии кровь из носу нужно цепляться за очки.

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В связи с этим можно вспомнить домашнюю игру против Интера. Да, гости владели преимуществом, однако полная самоотдача на грани самопожертвования принесла дончанам ничью. В атаке главное оружие Интера это Лукаку. Из-за габаритов этого форварда с ним очень сложно справиться. Здесь очень важна будет подстраховка футболистов Шахтера в обороне. Но опять же, матч в Киеве показал, что с этим нападающим можно справиться.

Думаю, Интер будет давить. Придется много обороняться. Нельзя допускать детские ошибки в обороне, как это было в матчах с Боруссией. Предполагаю, что шансы Шахтера будут в контратаках и стандартных положениях. Победить будет трудно. В лучшем случае Шахтер сыграет вничью. После выхода Динамо в Лигу Европы, хотелось бы и Шахтер увидеть весной в еврокубках, ведь это только добавит престижа нашей стране. По крайней мере, я очень надеюсь на удачный для "горняков" итог", – резюмировал Вирт в комментарии Команда№1.

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