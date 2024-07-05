"Поздравляем Испанию с выходом в полуфинал. В первом тайме игра была слишком открытой. Мы были лучше во втором тайме, а с 60-й минуты мы явно доминировали. Наш поздний гол был вполне заслуженным. Мы пропустили решающий гол в последний момент. К сожалению, мы не смогли создать достаточное давление на фланге.

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Я сказал игрокам, что они не заслуживают вылета из турнира. Мы все скучаем по своим семьям, но никто из нас не хочет уходить. С начала этих последних шести недель в команде царила очень хорошая атмосфера, можно сказать, что мы сделали все возможное, чтобы выиграть эту игру. Каждый игрок, независимо от того, стартовал ли он, или был на скамейке запасных, отдал все, что мог, чтобы выиграть. Это больно", – цитирует Нагельсманна цитирует Нагельсманна УЕФА.

Напомним, Германия уступила Испании в 1/4 финала Евро-2024 (1:2) Подопечные Луиса де ла Фуэнте вышли в полуфинал, где встретятся с победителем пары Франция – Португалия.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма