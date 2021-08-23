"Честно, мы были очень расстроены после игры с Ингульцом (1:1). Но, наверное, и ничья дала нам большую мотивацию добыть уверенную победу против Десны. Как показывает статистика, на НСК Олимпийский у нас лучшие результаты (улыбается). Удалось прервать эту неприятную серию, ведь последний раз здесь выигрывали с Олимпиком, а потом не удавалось порадовать результатом. Тем не менее, на Динамо мне уютнее, поскольку это наш домашний стадион. Я еще, выступая в академии, играл на нем, поэтому он родной.

Динамо – Десна – 4:0 – видео голов и обзор матча

Как поздравляли Шкурина и Антюха с дебютом? Ничего особенного не было – пожали руки, поздравили. Денис Антюх вообще вышел в основном составе, и, честно говоря, после того, как он адаптировался в команде и понимает рисунок игры, никто даже не мог сказать бы, что это его дебютная игра", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне подписали атакующего полузащитника Антюха этим летом из ковалевского Колоса.

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