"Никто даже не интересовался, хотел ли я в Шахтер": молодой форвард отказал Динамо и пожалел

Нападающий Черноморца Артур Авагимян вспомнил тяжелый выбор на заре своей карьеры.

"Вообще я родом из Мариуполя, поэтому начинал в Ильичевце, что логично. Но всем известно, что клубы между собой сотрудничают, соответственно однажды мне сказали ехать в Шахтер. По сути, даже никто не интересовался, хотел я в Шахтер или нет, а между прочим тогда на наших матчах было много скаутов из других хороших клубов.

Если честно, то Шахтер меня приглашал не раз. Я постоянно почему-то не хотел туда переходить, но они постоянно играли в ДЮФЛУ. А Мариуполь никак не мог туда пробиться, поэтому я подумал, что там все намного круче – надо переходить. Хотя Динамо также звало к себе, но Киев был далеко от дома. В Донецке было хорошо, когда академию возглавлял голландец (Ян Штреер – прим. Футбол 24), после его каденции дела пошли на спад. Тогда команды каждого возраста даже играли по одной схеме, была какая-то системность.

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Во времена Николая Павлова мне предлагали вернуться в Мариуполь. В 16 лет мне обещали, что я буду постоянно тренироваться с основой и играть за дубль. Правда, я тогда ошибочно принял решение остаться в Шахтере. Сейчас уже смотрю на эту ситуацию совсем по-другому: если бы начал тренироваться со старшими партнерами ранее – скорее прогрессировал бы", – заявил Авагимян в интервью сайту ПФЛ.

Добавим, что 23-летний форвард принадлежал Шахтеру с 2012 по 2017-ый, однако так и не сыграл ни одного матча за первую команду "горняков". Зимой этого года подписал контракт с Черноморцем.

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