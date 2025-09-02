"Спасибо, Динамо! Хочу поблагодарить всех тех, кто был эти годы со мной. В девятилетнем возрасте я переехал в город, который стал мне родным и в котором я рос как человек. Хочу поблагодарить всех людей, с которыми я провел большую часть своей жизни, начиная с жизни на базе и до сегодняшнего дня. Но пришло время двигаться дальше.

Ванат официально стал игроком Жироны – каталонский клуб усилился еще одним украинцем

Спасибо Мистеру Луческу за то, что предоставил шанс дебютировать в киевском Динамо и возможность прогрессировать под его руководством. Спасибо Александру Владимировичу Шовковскому и его тренерскому штабу за последующие годы и, как следствие, 30-е чемпионство команды. Спасибо партнерам за все хорошие моменты и за моменты наших эмоциональных разговоров. Потому что это жизнь. Потому что никому не все равно.

Спасибо настоящим болельщикам киевского Динамо, которые поддерживали как в моменты радости, так и в моменты неудач. Сегодня я ухожу с гордо поднятой головой. Спасибо, Динамо! Спасибо, Киев!" – написал Ванат на своей странице в Instagram.

Напомним, что контракт 23-летнего форварда с испанским клубом будет действовать пять лет. Украинец будет играть под номером 19.

Жирона без Цыганкова и Крапивцова уступила Севилье – каталонцы потерпели уже третье поражение подряд и упали на дно