Защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Харри Магуайр подвергается столь жесткой критике, что родные этого не выдерживают.

"Мне, как маме, сложно видеть столько негативных и оскорбительных комментариев от некоторых болельщиков, журналистов и медиа. Это позорно и недопустимо в любой сфере. Не говоря о тех, кто отдает всего себя на благо клуба и страны.

Я была на трибунах и видела, как хейт возник из ничего. Понимаю, что в футболе есть светлые и темные полосы, но свалившаяся на Харри ненависть выходит далеко за пределы футбола.

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Мне больно наблюдать, как он переживает всю ситуацию. Не хотелось бы, чтобы в будущем кто-нибудь другой с таким столкнулся, особенно молодые ребята, пытающиеся прорваться на вершину.

У Харри большое сердце. Хорошо, что он психологически устойчив и может все это выдерживать. А кто-то другой не справится. Никому не пожелаю таких издевательств", – написала мама Магуайра.

Защитник в последние годы живет под постоянной критикой. Манчестер Юнайтед купил Магуайра за 70 миллионов фунтов и создал высокие ожидания. Поэтому каждая ошибка футболиста воспринимается издевкой.

Харри потерял место в основе МЮ, но постоянно выходит в стартовом составе сборной Англии. На днях он забил автогол в матче с Шотландией, после чего получил новую порцию хейта.

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