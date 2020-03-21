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Николаев объявил о трансфере сразу пяти игроков – среди них воспитанники Динамо и Днепра

16:54 63 Читати українською
Николаев объявил о трансфере сразу пяти игроков – среди них воспитанники Динамо и Днепра
Темур Парцвания – игрок ФК Николаев / фото: ФК Николаев

ФК Николаев не забывает о кадровом усилении состава во время карантина из-за коронавируса.

Николаев подписал сразу 5 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

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Среди новичков команды – Темур Парцвания и Денис Шелихов, воспитанники Динамо и Днепра соответственно. Кроме них, к Николаеву присоединились защитники Владислав Охрончук и Дмитрий Ульянов, а также хавбек Юрий Маслей.

Отметим, что Николаев занимает 12 место в Первой лиге, имея в активе 18 очков.

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Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Трансферы чемпионата Украины Денис Шелихов Денис Шелихов Темур Парцвания Темур Парцвания Днепр Днепр Николаев Николаев
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