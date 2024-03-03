Главный тренер СК Днепр-1 Юрий Максимов объяснил, почему в концовке матча с Оболонью заменил Даниэля Кивинду, который и сам появился на поле в середине второго тайма.

"Филиппов хорошо держит мяч и где-то играет в недодачу, но второй тайм уже играли против ветра, не было столько сил, поэтому хотели выпустить нападающего, который имеет скорость. Однако футболист где-то потерялся и потом его пришлось заменить. Мы никого не уговариваем. Каждый футболист здесь получает деньги, он должен выходить и играть.

Мы понимали, что игра будет тяжелой. Оболонь где-то и контролировала игру, а мы пересматривали их матч с Черноморцем, где они пропустили гол на последних минутах. Поэтому мы настраивались на серьезную встречу.

Каждая команда играет на результат, и чем ниже соперник в турнирной таблице, тем сложнее против него играть. Ребята отдаются игре, как будто она последняя. Они действуют от обороны, и эту защиту взломать тяжело. Защищаться всегда проще, чем атаковать", – цитирует Филиппова пресс-служба СК Днепр-1.

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