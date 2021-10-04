Исполняющий обязанности тренера сборной Украины Александр Петраков объяснил ситуацию вокруг вызова в национальную команду универсала киевского Динамо Александра Караваева.

"Это полная чушь. Я вызвал Александра, мы с ним в прекрасных отношениях.

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Мы с ним посмеялись, поговорили. Все нормально, никого не слушайте. Самое главное – достоверная информация", – цитирует тренера официальный сайт УАФ.

Напомним, что в сентябре появилась информация о сорванном намерении Петракова не вызывать в сборную Караваева. Универсал чемпиона Украины был назван специалистом виновником потери очков с Казахстаном (2:2).

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