"Я хотел бы обратить внимание на подготовку к матчу. Особенно на то, как мы добирались на игру. Никогда такого не видел. Мы час ехали от отеля до стадиона в сопровождении полиции. Мигалки не использовали, на пустой дороге сбили скорость до 20-25 км/ч, останавливались на каждом светофоре.

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В итоге у меня было всего полторы минуты на установку. Потом пришлось сократить разминку, потому что переносить матч, очевидно, никто не хотел. Это был невероятный стресс для игроков и тренеров. И с такими условиями мы все равно вышли в плей-офф. Это самое главное", – цитирует Тедеско издание Sporza.

"Это было настоящее безумие. Как мы добирались до стадиона – это ошибка организаторов. Эскорт полиции почему-то остался позади. У нас было всего две минуты на то, на что обычно надо 45 минут. Такая организация очень разочаровывает", – добавил Ян Вертонген.

Бельгия расписала нулевую ничью с Украиной и вышла в плей-офф со второго места группы. Соперником "дьяволов" в 1/8 финала станет Франция.

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