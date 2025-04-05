"Я не знаю, на каком он месте, на первом, втором или третьем, но для меня де Брюйне один из лучших игроков в истории английской Премьер-лиге.

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Я никогда такого не видел и никогда не играл с игроком, способным действовать настолько точно на высокой скорости. Кевин может бежать со скоростью 33 или 34 километра в час и отдать идеальную передачу на 30 метров мимо двух защитников. Я никогда не видел, чтобы кто-то такое делал на такой высокой скорости", – цитирует Артету The Athletic.

Напомним, что Кевин де Брюйне сегодня, 4 апреля, объявил, что покинет Манчестер Сити после свершения сезона 2024/25.

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