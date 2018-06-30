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"Никогда не забуду эти 17 лет" – Буффон прокомментировал последний день контракта с Ювентусом

14:18 38 Читати українською
"Никогда не забуду эти 17 лет" – Буффон прокомментировал последний день контракта с Ювентусом
Джанлуиджи Буффон / Goal.com

Легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон прокомментировал завершение контракта с туринцами в своем твиттере.

"17 лет в Ювентусе официально заканчиваются сегодня, 30 июня. 17 лет с друзьями, партнерами по команде, победами, поражениями, трофеями, словами, злостью, разочарованиями, счастьем и так далее. Так много эмоций. Никогда этого не забуду. Все это навсегда останется со мной", – написал Буффон.

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Пока 40-летний вратарь сохраняет интригу относительно своего будущего. Ранее сообщалось, что Буффон может стать игроком Пари Сен-Жермен из Франции.

В сезоне 2017/18 Джанлуиджи Буффон провел 21 матч в Серии А. В 12-ти из них ветеран не пропускал.

Теги
Италия Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Ювентус Ювентус
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