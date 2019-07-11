"Никогда не возвращайся", – Эллардайс признался, что мог снова возглавить Ньюкасл

Ньюкасл активно ищет нового наставника, среди потенциальных кандидатов был также и известный специалист Сэм Эллардайс.

"Я был приятно удивлен тем, что мне предложили вернуться. Но знаете, как говорят: никогда не возвращайся. Мы так и не перешли к серьезным переговорам, я просто вежливо отказал.

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Агент связался со мной, я все обдумал и поблагодарил клуб за предложение, но сказал, что это не для меня. Я думал не слишком долго. Мне кажется, это лучшее решение для всех", – цитирует Эллардайса Sky Sports.

Напомним, 64-летний специалист уже возглавлял "сорок" в 2007-2008 годах.

После отказа Рафаэля Бенитеса продолжить сотрудничество с "сороками", английский клуб никак не может найти замену испанскому специалисту.

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