toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

"Никогда не возвращайся", – Эллардайс признался, что мог снова возглавить Ньюкасл

19:27 23 Читати українською
"Никогда не возвращайся", – Эллардайс признался, что мог снова возглавить Ньюкасл
Сэм Эллардайс / Фото AFP

Ньюкасл активно ищет нового наставника, среди потенциальных кандидатов был также и известный специалист Сэм Эллардайс.

"Я был приятно удивлен тем, что мне предложили вернуться. Но знаете, как говорят: никогда не возвращайся. Мы так и не перешли к серьезным переговорам, я просто вежливо отказал.

Бенитес раскритиковал руководство Ньюкасла, сравнив с функционерами Далянь Ифан

Агент связался со мной, я все обдумал и поблагодарил клуб за предложение, но сказал, что это не для меня. Я думал не слишком долго. Мне кажется, это лучшее решение для всех", – цитирует Эллардайса Sky Sports.

Напомним, 64-летний специалист уже возглавлял "сорок" в 2007-2008 годах.

После отказа Рафаэля Бенитеса продолжить сотрудничество с "сороками", английский клуб никак не может найти замену испанскому специалисту.

"Коли я дізнався про діагноз, прийшов додому у сльозах". Він подолав смерть і пережив зраду – 2 млн фунтів за страждання

blog_ava
Квалификация Лиги чемпионов: Зубков принес Ференцварошу победу над Лудогорцем, БАТЭ и Пяст не выявили сильнейшего
00:55
850
Теги
Англия Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес Ньюкасл Ньюкасл Сэм Эллардайс Сэм Эллардайс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
30
мин
Дунайска
21:30
Краковия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук