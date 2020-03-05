Никогда не видел тренера с большей короной на голове, чем у Блохина, – экс-игрок Динамо Яценко

Бывший защитник Динамо и ряда клубов УПЛ Александр Яценко поделился впечатлениями от выступлений под руководством Олега Блохина.

"Блохин с молодыми никогда не общался. В своей карьере я не видел человека или тренера с большей короной на голове, чем у Блохина. Да, я понимаю – "Золотой мяч", лучшим в СССР был и так далее. Но мне казалось, что он себя считал каким-то королем футбола. Пеле и Марадона – это никто. Я Блохин!

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Не хочу говорить о его личных качествах, но я это чувствовал тогда в сборной и в Черноморце, когда нас судьба свела. От человека исходит такая звездность сумасшедшая, что ты не можешь даже подойти. Лучи звездности тебя отталкивают.

Может, он и не говорил о "Золотом мяче", но "я, я, я" было очень часто. Эти фразы были в сборной, а в Черноморце – почти каждый день. На своем представлении в клубе он рассказывал историю о Бале. "Я бегу по флангу с мячом, Баль забегает. А я ему говорю: "Куда ты? Я за 3,7 секунд пробегаю 30 метров, я самый быстрый". Вот такую рассказывал шутку.

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Но в этой шутке он давал понять, какой он классный. Да, у него качества сумасшедшие по меркам СССР. Для советского футболиста получить "Золотой мяч", наверное, было сложнее, чем сейчас переплюнуть Месси и Роналду. Но Лобановский говорил, что хорошим тренером может стать тот, кто забыл, каким он был футболистом. Я с ним согласен", – сказал Яценко Youtube-каналу Srargorod Sport.

Напомним, Яценко начал профессиональную карьеру в киевском Динамо, цвета которого защищал с 2002 по 2005 год. Он был в заявке сборной Украины на чемпионат мира 2006 года, но так и не сыграл ни одного матча. Впоследствии центрбек пересекся с Блохиным в Черноморце.

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