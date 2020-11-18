"Это не Германия! Я никогда не видел такого полного провала! Дискуссия о Хуммельсе и Боатенге будет продолжена. Вам понадобятся эти ведущие игроки после такого поражения! Что касается лидерства в команде, должен быть вызван Мюллер. Однако я не думаю, что Йоги Лев изменит свое мнение об этих трех игроках", – сказал Маттеус в комментарии для Bild.

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Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, Йоахим Лев заявил, что решил больше не вызывать Хуммельса, Мюллера и Жерома Боатенга в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов.

Трудно сказать, насколько это сработало, ведь в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии безвольно уступила Испании, пропустив в свои ворота шесть "сухих" мячей. Эта победа позволила команде Луиса Энрике выиграть свою группу и выйти в плей-офф.

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