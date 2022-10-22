"Игру команды я могу объяснить, а результат – нет, если честно. Никогда не видел такого матча, в котором команда имела бы четыре-пять таких явных моментов со стандартов. Такие эпизоды надо решать. Мы были готовы к тому, как соперник будет обороняться. По правде говоря, мы должны были решить исход матча в свою пользу.

Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:0 – видео гола и обзор матча

Пропущенный гол – наша большая ошибка. Мы потеряли мяч, позволили сопернику заработать штрафной. Ну и стандарт – там всякое случается. Все моменты, которые были у Ноттингем Форест, мы подарили им сами. Шесть очевидных моментов со стандартов – не знаю, если честно, кого здесь надо хвалить. Это отличная команда, а Стив Купер – отличный тренер, но сегодня мы должны были победить, а мы этого не сделали, поэтому отдаем должное Ноттингему.

Нам пришлось вносить поздние изменения в состав, было много изменений. А это был тот матч, в котором надо было снова и снова делать правильные вещи, но мы не смогли, поэтому и проиграли. Мы подошли к матчу после ряда стабильных выступлений. Но последние шесть матчей нам пришлось проводить с ограниченным составом, и три игры были слишком интенсивными. Мы не можем этого изменить, надо бороться", – цитирует Клоппа BBC.

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