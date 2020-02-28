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"Никогда не видел Каштру таким злым, как в перерыве" – Пятов назвал виновного в провалах Шахтера против Бенфики

01:20 69 Читати українською
"Никогда не видел Каштру таким злым, как в перерыве" – Пятов назвал виновного в провалах Шахтера против Бенфики
Андрей Пятов / ФК Шахтер

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился эмоциями от матча 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонской Бенфики (3:3).

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

"Матч был очень тяжелым. Плохо начали. Первый тайм – вообще отвратительно. Если вратарь не очень уверенно начал, то это передается команде. Я не слишком сильно начал игру, где-то на выходе не сыграл, где-то ногами неудачно. И это, наверное, передалось защитникам. Но ребята – молодцы, проявили характер. Заметно, что у нас есть команда. Мы это доказывали еще осенью, доказали и сейчас.

Бенфика – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча

Каштру в перерыве немного покричал, я его никогда настолько злым не видел. Все по делу, очевидно, заслужили. Где-то нас разбудил. Такой отвратительной игры, которая была у нас в первом тайме, я давно не помню. Но во втором тайме постепенно перехватили инициативу. А в первом тайме, наверное, однажды вышли нормально из обороны. Будем ждать соперника и настраиваться только на следующий раунд", – рассказал вратарь в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, подопечные Каштру сумели выбить Бенфику из плей-офф Лиги Европы со счетом 5:4 по сумме двух матчей. Жеребьевка пар 1/8 финала ЛЕ состоится 28 февраля, начало в 14:00.

Шахтер завоевал сумасшедшую ничью на поле Бенфики и пробился в 1/8 Лиги Европы

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Безус и Пластун пытаются выбить Фонсеку и Мхитаряна из Лиги Европы – онлайн-трансляция
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Теги
Шахтер Шахтер Лига Европы Бенфика - Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру Андрей Пятов Андрей Пятов
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