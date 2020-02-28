"Никогда не видел Каштру таким злым, как в перерыве" – Пятов назвал виновного в провалах Шахтера против Бенфики

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился эмоциями от матча 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонской Бенфики (3:3).

"Матч был очень тяжелым. Плохо начали. Первый тайм – вообще отвратительно. Если вратарь не очень уверенно начал, то это передается команде. Я не слишком сильно начал игру, где-то на выходе не сыграл, где-то ногами неудачно. И это, наверное, передалось защитникам. Но ребята – молодцы, проявили характер. Заметно, что у нас есть команда. Мы это доказывали еще осенью, доказали и сейчас.

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Каштру в перерыве немного покричал, я его никогда настолько злым не видел. Все по делу, очевидно, заслужили. Где-то нас разбудил. Такой отвратительной игры, которая была у нас в первом тайме, я давно не помню. Но во втором тайме постепенно перехватили инициативу. А в первом тайме, наверное, однажды вышли нормально из обороны. Будем ждать соперника и настраиваться только на следующий раунд", – рассказал вратарь в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, подопечные Каштру сумели выбить Бенфику из плей-офф Лиги Европы со счетом 5:4 по сумме двух матчей. Жеребьевка пар 1/8 финала ЛЕ состоится 28 февраля, начало в 14:00.

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