Экс-вингер Шахтера Марлос приехал во Францию, чтобы с трибун поболеть за свою бывшую команду.

"Я 10 лет играл в Украине, очень скучаю. Я смотрел первый матч Шахтера с Ренном, "горняки" хорошо сыграли. Но ситуация в Украине тяжелая. Когда я играл за Шахтер, в команде было много бразильцев. Я скучаю по Украине, по всем футболистам, по всем людям, которые там работают. Думаю все будет хорошо.

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Как я оказался в Ренне? Я специально здесь, буду смотреть матч Шахтера. Донецкий клуб может победить. В Шахтере много хороших молодых футболистов. С Ренном хорошо сыграл Судаков. Удачно выступили и ветераны: Матвиенко, Ракицкий, Степаненко.

Непривычно ли видеть Шахтер без бразильцев? Да! Хотя один бразилец там все-таки есть (Лукас Тейлор, – прим.). Никогда не верил, что Шахтер может быть без бразильцев, но я понимаю ситуацию. В Украине тоже есть хорошие футболисты, все будет хорошо.

Созваниваюсь со всеми футболистами, с которыми я играл в клубе и сборной Украины, включая персонал. Степаненко, Пятов, Ракицкий, Матвиенко – это все мои друзья", – сказал Марлос в комментарии Tribuna.

Напомним, поединок между Ренном и Шахтером состоится уже сегодня, 23 февраля. Начало встречи в 22:00. Первая игра завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.

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