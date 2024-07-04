"MLS была бы вариантом. Я говорил об этом с Бастианом Швайнштайгером, который играл в США. Однако говорить что-то слишком рано, нужно тщательно все обдумать. В том числе и потому, что там много искусственных полей, что не идеально для вратаря.

Фенербахче хочет переманить у Баварии звезду сборной Франции – игрок покрутил пальцем у виска

Я часто получал различные предложения, они были всегда. Но я знал, что Бавария – лучшее место для меня из-за окружения и команды. И хотя никогда не следует произносить слово "никогда", всё же скажу: я бы ни за что не перебрался в Саудовскую Аравию или Катар", – цитирует Нойера WELT Sport.

Контракт Мануэля с Баварией действителен до лета 2025 года.

"Саньйолі" образився на Зідана і викурив 250 цигарок, у Бордо назвали расистом, у Грузії – обожнюють і пригощають кавою