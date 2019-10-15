Манчестер Сити поздравил Зинченко с выходом на Евро-2020 зажигательным видео с Владой Седан

Английский клуб не остался в стороне и поздравил своего защитника Александра Зинченко с выходом на чемпионат Европы.

Клубный Твиттер британской команды пристально следил за ходом матча 8-го тура отбора Евро-2020 между Украиной и сборной Португалии. В обеих командах в стартовых составах вышли игроки "горожан" – Александр Зинченко и Бернарду Силва – и сыграли полный матч.

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It was Aleks Zinchenko v @BernardoCSilva and the City men played the full 90 for their countries as Ukraine beat Portugal 2-1 tonight in Kiev.



#EURO2020 #ManCity — Manchester City (@ManCity) October 14, 2019

Уже после окончания матча манкунианцы выложили в Твиттер веселую нарезку моментов празднования Зинченко победы над действующими чемпионами Европы. Александр во время прямого эфира бегал по студии, радовался и эмоционально приветствовал всех с победой и выходом сборной Украины на Евро-2020.

"Никогда не меняйся, Алекс!", – прокомментировали веселье Зинченко под видео англичане .

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Напомним, вчера сборная Украины в Киеве одолела Португалию и досрочно обеспечила себе первое место в турнирной таблице и выход на чемпионат Европы.

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