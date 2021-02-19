"Первый матч за Брюгге после возвращения? Это меня порадовало. С момента моего перехода в Брюгге я хорошо работал с тренерами. Это было хорошее испытание против Киева, товарищи по команде мне хорошо помогли. Я горжусь собой и командой.

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Я рад вернуться в Брюгге, домой. Благодаря этому клубу я провел замечательную карьеру. Теперь я надеюсь помочь клубу своим опытом. Мороз в Киеве? Никогда не играл при такой температуре. Обстоятельства сложные, но мы провели сильный матч", – поделился Дирар в комментарии Voetbalprimeur.

Отметим, Динамо дома расписало ничью с Брюгге (1:1). Ответный матч состоится 25 февраля, начало в 22:00.

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