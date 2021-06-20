"Независимо от того, что произойдет завтра, мы сделаем все для выхода в плей-офф. У меня нет сомнений, что датские болельщики будут нас страстно поддерживать. Никогда не думал, что весь мир нас будет поддерживать.

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Да, у нас пока все еще ноль очков. Но Дания уже была в такой ситуации, и мы всегда показывали характер. Завтрашний матч не станет исключением. Мы не должны недооценивать наших соперников. Но в первую очередь должны думать о своей игре. Да, как вы сказали, российских болельщиков на стадионе не будет. И мы должны использовать это в свою пользу", – поделился Шмейхель в комментарии Sport24.

Отметим, Дания уже завтра сыграет с Россией в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2020, начало в 22:00. Датчане имеют 0 очков после 2 сыгранных туров, тогда как россияне с 3 пунктами занимают 2 место благодаря победе над Финляндией.

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