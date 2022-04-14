"Что я делаю? Как сказать, все, что нужно... Подвести, подготовить и все остальное. Очень тяжелый труд, поверь мне. С утра до вечера все это делаем. Наша задача – привезти ребятам все готовое для того, чтобы они "подарки" слали нашим врагам. Тяжело ли? Никогда не думал, что я столько умею.

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Чтобы кто-то сказал перед войной, что такое будет, я бы подумал, что это больной человек, что этого никогда не будет и не может быть. Но, видишь, жизнь так случилась. Даже нет слов сказать, как я чувствую себя в душе, это что-то страшное. Я никогда не думал серьезно, что такое будет.

Значит, видишь, я, наверное, очень хорошо думал об этих людях. Даже не могу сказать, что это люди. Это – биологическая масса баранов и ослов. Они или курят что-то серьезное, или принимают что-то очень серьезное. Ты их слушаешь, смотришь, и не можешь понять, действительно ли они больные люди, или зомбированы. Не люди, а масса. Животными я не могу их назвать, потому что у каждого животного есть сердце и душа, а у этой биомассы нет ни сердца, ни души.

Были ли эпизоды, когда было реально страшно? Сейчас на это смотришь с улыбкой на лице и понимаешь, что от этого никуда не деться. Главное – не бояться. Что сложнее всего на войне? Все оно сложно, все нехорошо. Хорошо, когда мы победим, а мы победим 100%. А сейчас ты не знаешь, что тебя ждет в любое время или даже минуту. Сидишь, разговариваешь, а тут – раз и уехали. Рабочие будни.

Готов ли убивать врагов? Я – всегда спокойный человек, но после того, что видишь в новостях, это не передать... Я еще этого не делал, но если придется, то даже на минуту не буду задумываться. Сделаю так, как должно быть. Это не люди, даже не животные. Биомасса, других слов не нахожу. Мне их даже не жалко", – рассказал Вернидуб в эфире YouTube-каналу Pressing.

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