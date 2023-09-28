"Через неделю будет еще одна новость о "деле Негрейры", через пятнадцать дней еще одна, а через полтора месяца будет еще одна. Мое мнение об этих обвинениях вы уже знаете, стоит лишь полистать газеты, которые вам нравятся.

Барселона получила новые обвинения во взяточничестве на миллионы евро

У меня никогда не было ощущения, что арбитры помогали Барселоне, никогда. Выплаты? Не высказываю никаких соображений. Мне достаточно работы с командой", – цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что Следственный суд Барселоны выдвинул официальные обвинения каталонскому клубу во взяточничестве.

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