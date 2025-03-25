Бавария готова предложить Уильямсу контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Однако сам вингер не спешит принимать это предложение, ведь хочет продолжить свою карьеру в Барселоне.

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Как информирует El Nacional, Уильямс передал эту информацию каталонскому клубу и ждёт реакции. Он хочет, чтобы "блаугранас" сделали ему аналогичное предложение – оно сделало бы Нико третьим наиболее высокооплачиваемым игроком команды после Фрэнки де Йонга и Роберта Левандовски.

Сообщается, что Барселона пока что не готова на такой шаг. В этом сезоне Уильямс забил 9 голов и отдал 7 ассистов за Атлетик в 36 матчах во всех турнирах.

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