"Думаю, что нас ожидает интересный матч. Встретимся с хорошим соперником. Надеюсь, зрители останутся довольны, а мы постараемся добиться положительного результата в первом матче.

Скрипник – о матче с Рапидом: Знаем, что ждет Зарю

Рапид – хорошая команда, которая показывает качественный силовой футбол. Мне соперник понравился. У них качественный подбор игроков. Повторюсь, поединок будет очень интересным.

Любой матч выигрывать приятно. В чемпионате мы, к сожалению, стартовали не очень удачно. Но футбол тем и прекрасен, что у тебя есть шанс реабилитироваться и встать на победную волну, что мы и попытаемся сделать", – цитирует Шевченко официальный сайт Зари.

Напомним, первая встреча Рапида и Зари в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы состоится уже сегодня, 19 августа. Стартовый свисток в Вене прозвучит в 22:00. Ответный матч запланирован на 26 августа.