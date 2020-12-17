Голкипер Зари Никита Шевченко оправдал свою ошибку в матче 1/8 финала Кубка Украины против Десны.

Под занавес встречи вратарь луганчан опустил мяч на газон, после чего повторно взял его в руки. Арбитр назначил свободный удар, однако Десна не смогла использовать прекрасный шанс.

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"Стукнул мяч в поле, а он откатился ко мне. Я растерялся, снова взял его в руки. Хорошо, что парни исправили мою ошибку", – пояснил Шевченко в комментарии каналу "Футбол".

Добавим, что Заря удержала минимальную победу и присоединилась к семи другим участникам 1/4 финала.

Заря вышла в четвертьфинал Кубка Украины, удержав победу над Десной в скандальном матче с двумя удалениями