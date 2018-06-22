Никита Шевченко не перейдет в Брюгге – клуб подписал Летицу

Бельгийский Брюгге подписал талантливого хорватского голкипера Карла Летицу, что фактически делает невозможным трансфер вратаря Шахтера Никиты Шевченко.

21-летний хорват стал игроком Брюгге, сообщает официальный сайт клуба.

По информации авторитетного портала Transfermarkt.de, "черно-синие" заплатили за трансфер голкипера 3 млн евро. Уже экс-кипер сплитского Хайдука подписал с Брюгге контракт на 4 года.

Покупка Летицы почти гарантированно исключает переезд в Бельгию резервного вратаря донецкого Шахтера Никиты Шевченко. Ранее украинские СМИ сообщали, что он находится в сфере интересов Брюгге.

Карло Летица в сезоне 2017/18 провел 22 матча, в которых забил 1 гол. Своей уверенной игрой хорват заинтересовал мадридский Реал. Зато Никита Шевченко провел лишь 1 матч в УПЛ Шахтера.

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